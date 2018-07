10 películas perfectas para un fin de semana de sofá y manta

LA MEJOR SOLUCIÓN PARA EL FRÍO INVIERNO

Sabemos que no te gusta el invierno y que, a diferencia de lo que ocurre en 'Juego de Tronos', el invierno ya ha llegado. Salir a la calle y hacer planes cada vez te cuesta más, y no encuentras mejor sitio que tu sofá para pasar las horas. No te preocupes; te proponemos las mejores películas para pasar los largos días de invierno de la mejor forma posible. Si te gustan las historias conmovedoras que se alejen de lo cursi, las "rom-com" más originales o los relatos sobre la amistad y la vida en pareja, ésta es tu galería. Puedes verlas solo o acompañado, eso depende de ti, pero ten la manta y los cojines cerca.