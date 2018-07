Las parejas más famosas de Disney se intercambian los papeles

Descubre como serían el príncipe Eric o Hércules si cambiaran de género

El usuario de Tumblr "Let there be doodles" ha probado a darle la vuelta a los chicos y chicas del universo Disney cambiándoles de género, como la sirenita más masculina o el Hércules más delicado. En la siguiente galería de imágenes encontrarás el resto de ejemplos de parejas Disney invertidas. Aunque algunos estan más logrados que otros, permite hacerse una idea de como sería el cambio de roles entre las parejas.