La Marilyn Monroe gigante que acabó en la basura

Esta curiosa imagen nos llega desde China vía Daily Mail: Marilyn Monroe, de "narices en la basura". Megalomanía cinematrográfica de usar y tirar.

La gigantesca representación de la estrella de Hollywood mide cerca de 7 metros de alto y pesa casi 8 toneladas. Le costó dos años de trabajo a varios artistas chinos y no sabemos a cuánto ascendió la factura, pero suponemos que no poco. Todo esto, ¿para qué? La Marilyn tamaño Godzilla se utilizó durante seis meses en un centro de negocios y, una vez terminado su papel, no se le encontró otra utilidad. Así que acabó en un basurero en la región china de Guigang.

El denostado mastodonte representa la escena más icónica de 'La tentación vive arriba', película de Billy Wilder que la rubia protagonizó en 1955. ¿Se convertirá en una especie de perverso lugar de peregrinaje?