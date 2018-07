Una foto de Jennifer Lawrence se hace viral y da la vuelta al mundo en forma de memes

LA ACTRIZ PROTAGONIZA ESCENAS HILARANTES

A estas alturas no deberían sorprendernos las maravillas de internet. Los usuarios de Reddit han tenido un nuevo objetivo con el que crear ingeniosos memes, y la protagonista no ha sido otra que nuestra Jennifer Lawrence. La joven actriz fue fotografiada mientras jugaba al baloncesto de una forma algo cómica y su foto se ha convertido en la sensación de internet a través de divertidos montajes en los que demuestra que puede hacer todo tipo de cosas. No podrás parar de reír con nuestra galería.