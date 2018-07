La caída de Scarlett Johansson, blanco perfecto para los más frikis y las redes sociales

DURANTE EL RODAJE DE 'UNDER THE SKIN'

Lo peor no es que la actriz tuviese que caerse al suelo durante el rodaje de 'Under The Skin', ni que un fotógrafo captase el momento. La cruz que le ha tocado soportar a Scarlett Johansson es que un blog ha hecho todo tipo de montajes con la imagen: la podemos ver bailando 'Thriller' con Michael Jackson o sobre la alfombra de Aladdin. ¿Cuál es tu favorito?