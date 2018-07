Así son los bocetos de vestuario de 'Magic in the Moonlight', la comedia de Woody Allen

Ocho bocetos originales de la española Sonia Grande

Woody Allen trabajó con su colaboradora habitual, la española Sonia Grande, en los diseños aptos para la Rivera francesa de 1920 de la comedia 'Magic in the Moonlight'. Gracias a 'The hollywood Reporter' hemos podido conocer los bocetos de los conjuntos de la pareja de amantes, Colin Firth y Emma Stone.