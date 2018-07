Alerta adorable: Nuestros personajes animados favoritos encuentran su doble en la vida real

CONOCE A SIMBA, NEMO O EL GATO CON BOTAS

¿Algunas vez has imaginado cómo serían los animales de tus películas de dibujos favoritas en la vida real? Deja de imaginar, porque en esta galería te traemos los parecidos definitivos. No, estos animales no inspiraron a los personajes de ficción, pero podrían haberlo hecho perfectamente. Prepárate para morir de amor.