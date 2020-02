Fat Brad: Recogen todo lo que ha comido Brad Pitt en el cine en este original libro de recetas

No hay casi ninguna, por no decir ninguna película en la que no salga Brad Pitt metiéndose algo en la boca. El actor suele tener siempre alguna escena comiéndose un buen platazo, normalmente, de comida no muy sana. Y este original libro de recetas recoge las 50 mejores comidas que ha degustado el actor en la gran pantalla.

La portada del libro de recetas | Ben Clement

Con una portada muy provocativa, en donde sale un torso desnudo y un muslo de pollo, imitando al hambriento Brad Pitt en 'Troya', Long Prawn, la editorial que ha sacado a la luz este divertido manual, recrea lo que comía el intérprete en películas como 'Mr. & Mrs. Smith', 'Snatch: cerdos y diamantes' o incluso la mancha de tomate y ketchup en la chaqueta del jugador de beisbol Billy Beane en 'Moneyball', a través de las fotografías tomadas por Ben Clement.

Imitando el desayuno de 'Mr. & Mrs. Smith' | Ben Clement

La comida de 'Snatch: cerdos y diamantes' | Ben Clement

Mancha de ketchup de 'Moneyball | Ben Clement

Por lo que se puede ver en las fotografías, parece que a Brad Pitt le va más la comida rápida cuando se trata de comérsela en la gran pantalla. Pero entonces, ¿dónde mete todos esos kilos? Si vamos a seguir este libro de recetas, necesitamos saber el truco Pitt.