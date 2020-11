El inesperado famoso que hizo posible que surgiera el amor entre Matthew McConaughey y su mujer Camila Alves

Matthew McConaughey y Camila Alves conforman una de las parejas favoritas de Hollywood. Su relación se extiende desde el año 2007 y se casaron en 2012, pero ahora hemos podido conocer quién fue la persona que motivó el encuentro entre ambos.

Camila Alves ha confesado que la primera vez que se encontró con Matthew, no le reconoció por el aspecto que llevaba en aquel momento. "La primera vez que le vi, no sabía quién era. En ese momento tenía una barba muy larga y sombrero. Estaba todo cubierto y realmente no me di cuenta de quién era", confesó Camila según recoge Oprah Magazine.

En ese momento fue cuando intervino el misterioso hombre que actuó de celestina, que no era otro que el famoso ciclista y amigo de McConaughey, Lance Armstrong. Este habló con Camila para que ella accediera a conocer a Matthew.

Después de ese primer encuentro entre ambos, McConaughey convenció a la modelo para que le concediera otra cita. Desde entonces, a base de sumar años, la relación se ha mantenido con una fuerza inquebrantable.

