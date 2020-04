Timothée Chalamet es, sin duda, uno de los actores de los que más se habla en este momento. Su salto al estrellato vino con 'Call me by your name' de Luca Guadagnino y nos enterneció con su papel en 'Mujercitas'. Pronto estrenará la nueva versión de 'Dune' y se rumorea que podría participar también en 'The Batman'.

Así, el joven intérprete no para de trabajar y enlaza un proyecto con otro. Paralelamente, en el universo alternativo que es Twitter, le han encontrado un parecido razonable, y es increíble que sea con Margaret Thatcher. Como recordarás, la vida de la Dama de Hierro fue llevada al cine hace unos años y la política fue interpretada por Meryl Streep, pero hay quien dice que Thimotée se parece mucho más a Thatcher que la oscarizada actriz.

Sin más, te dejamos con el tuit viral que ha dado origen a este surrealista comparativa. Su autor afirma que ya no puede dejar de ver el parecido, ¿tú qué opinas?

