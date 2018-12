'El exorcista' cumple 45 años: William Friedkin, su director, no quería que fuera una película de terror

En el cine en muchos casos sucede que de la idea original de las películas al resultado final de ellas es algo completamente hay un abismo. Una de las películas de terror por antonomasia, 'El exorcista' no fue concebida por su director como tal, sino como una cinta realizada para que los espectadores reflexionaran sobre la religión y la fe.

Fue el propio director de la película, William Friedkin, quien lo admitió en una entrevista a The Hollywood Reporter hace un años. Así, el cineasta declaró que "pensaba que era una película sobre el misterio de la fe... pero no quise hacer una película de terror. Pero ahora ya he aceptado que lo es".

Un cambio dentro del género del film que seguro lo agradecerán todos los millones de fans de la película, considerada como una de las más populares dentro del cine de terror que ahora cumple 45 años.