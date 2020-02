Las estrellas de Hollywood se animan a imitar a otros actores y es lo mejor que vas a ver hoy

LO CLAVAN

¿Alguna vez has presumido de saber imitar muy bien a algún famoso? ¿Podrías igualar la perfecta imitación de Al Pacino que hace Kevin Spacey? Pues te avisamos que es muy difícil, el listón está alto. Y no solo con Spacey, porque muchos actores de Hollywood saben perfectamente cómo ponerse en la piel de otros compañeros de profesión. Parece que hay muy buen rollito entre estos famosos actores... Y si no lo crees, prueba a mirar este vídeo que compila las mejores imitaciones entre actores. Nuestras preferidas son las que realizan Benedict Cumberbatch, Tom Hiddleston y Kate Hudson. ¿Cuál es tu favorita?