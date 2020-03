A este perro guía le hicieron una caricatura en Disneyland y la imagen es lo más bonito que verás hoy

A Katie, una joven estadounidense de 26 años, sus padres le enviaron hace unos días una imagen a su móvil. La foto logró conmoverla hasta tal punto que decidió compartirla en Twitter. En pocas horas se viralizó, logrando más de 50.000 retuits. ¿La razón? En ella aparece un paciente perro guía esperando que un artista de las caricaturas le dibuje.

Yahoo junto al caricaturista | Twitter (@cutiechaser_)

Yahoo, que así se llama el perro en cuestión, es un joven ejemplar de labrador que está siendo educado por una voluntaria para ayudar algún día a personas invidentes. La voluntaria, que reside en California, decidió que sería un plan estupendo llevar a Yahoo al parque Disney, ya que le serviría como entrenamiento debido a la cantidad de estímulos que hay en un lugar como ese, y a la vez haría que Yahoo se lo pasase en grande.

Además Yahoo no fue solo, ya que se llevó a un amigo perruno, que también forma parte del programa de Canine Companions for Independence, con el que posaba así de contento junto a Pluto. Canine Companions for Independence es una organización sin ánimo de lucro que forma a futuros perros guía, tal y como ha explicado su portavoz Jeanine Konopelski.

Yahoo besando a Pluto, ¿puede haber algo más bonito? | Jeanine Konopelski

¿Os habéis quedado con ganas de saber cómo quedó el dibujo? Konopelski ha difundido esta imagen que terminará de derretirte el corazón. Qué bonita es la vida a veces.