Estas son las 100 mejores películas del siglo XXI según los críticos, ¿cuántas has visto?

¿Te consideras un cinéfilo? Entonces seguro que ya habrás visto gran parte de este listado de 100 películas que acaba de publicar BBC Cultura tras preguntar a 117 críticos especializados. ¿Estás de acuerdo con el resultado?
1. MULHOLLAND DRIVE (DAVID LYNCH, 2001)
2. DESEANDO AMAR (WONG KAR-WAI, 2000)
3. POZOS DE AMBICIÓN (PAUL THOMAS ANDERSON, 2007)
4. EL VIAJE DE CHIHIRO (HAYAO MIYAZAKI, 2001)
5. BOYHOOD (MOMENTOS DE UNA VIDA) (RICHARD LINKLATER, 2014)
6. ¡OLVÍDATE DE MÍ! (MICHEL GONDRY, 2004)
7. EL ÁRBOL DE LA VIDA (TERRENCE MALICK, 2011)
8. YI YI (EDWARD YANG, 2000)
9. NADER Y SIMIN, UNA SEPARACIÓN (ASGHAR FARHADI, 2011)
10. A PROPÓSITO DE LLEWYN DAVIS (JOEL Y ETHAN COEN, 2013)
11. NO ES PAÍS PARA VIEJOS (JOEL Y ETHAN COEN, 2007)
12. HIJOS DE LOS HOMBRES (ALFONSO CUARÓN, 2006)
13. ZODIAC (DAVID FINCHER, 2007
14. THE ACT OF KILLING (JOSHUA OPPENHEIMER, 2012)
15. 4 MESES, 3 SEMANAS, 2 DÍAS (CRISTIAN MUNGIU, 2007)
16. HOLY MOTORS (LEOS CARAX, 2012)
17. EL LABERINTO DEL FAUNO (GUILLERMO DEL TORO, 2006)
18. LA CINTA BLANCA (MICHAEL HANEKE, 2009)
19. MAD MAX: FURIA EN LA CARRETERA (GEORGE MILLER, 2015)
20. SYNECDOCHE, NEW YORK (CHARLIE KAUFMAN, 2008)
21. EL GRAN HOTEL BUDAPEST (WES ANDERSON, 2014)
22. CACHÉ (ESCONDIDO) (MICHAEL HANEKE, 2005)
23. LOST IN TRANSLATION (SOFIA COPPOLA, 2003)
24. THE MASTER (PAUL THOMAS ANDERSON, 2012)
25. MEMENTO (CHRISTOPHER NOLAN, 2001)
26. LA ÚLTIMA NOCHE (SPIKE LEE, 2002)
27. LA RED SOCIAL (DAVID FINCHER, 2010)
28. HABLE CON ELLA (PEDRO ALMODÓVAR, 2002)
29. WALL-E (ANDREW STANTON, 2008)
30. OLDBOY (PARK CHAN-WOOK, 2003)
31. MARGARET (KENNETH LONERGAN, 2011)
32. LA VIDA DE LOS OTROS (FLORIAN HENCKEL VON DONNERSMARCK, 2006)
33. EL HIJO DE SAÚL (LÁSZLÓ NEMES, 2015)
34. EL CABALLERO OSCURO (CHRISTOPHER NOLAN, 2008)
35. TIGRE Y DRAGÓN (ANG LEE, 2000)
36. TIMBUKTU (ABDERRAHMANE SISSAKO, 2014)
37. TÍO BOONMEE RECUERDA SUS VIDAS PASADAS (APICHATPONG WEERASETHAKUL, 2010)
38. CIUDAD DE DIOS (FERNANDO MEIRELLES Y KÁTIA LUND, 2002)
39. EL NUEVO MUNDO (TERRENCE MALICK, 2005)
40. BROKEBACK MOUNTAIN (ANG LEE, 2005)
41. DEL REVÉS (PETE DOCTER Y RONNIE DEL CARMEN, 2015)
42. 12 AÑOS DE ESCLAVITUD (STEVE MCQUEEN, 2013)
43. AMOR (MICHAEL HANEKE, 2012)
44. MELANCOLÍA (LARS VON TRIER, 2011)
45. LA VIDA DE ADÈLE (ABDELLATIF KECHICHE, 2013)
46. COPIA CERTIFICADA (ABBAS KIAROSTAMI, 2010)
47. LEVIATÁN (ANDREY ZVYAGINTSEV, 2014)
48. BROOKLYN (JOHN CROWLEY, 2015)
49. ADIÓS AL LENGUAJE (JEAN-LUC GODARD, 2014)
50. ORÍGEN (CHRISTOPHER NOLAN, 2010)
51. THE ASSASSIN (HOU HSIAO-HSIEN, 2015)
52. TROPICAL MALADY (APICHATPONG WEERASETHAKUL, 2004)
53. IDA (PAWEL PAWLIKOWSKI, 2013)
54. MOULIN ROUGE (BAZ LUHRMANN, 2001)
55. ÉRASE UNA VEZ EN ANATOLIA (NURI BILGE CEYLAN, 2011)
56. ARMONÍAS DE WERCKMEISTER (BELA TARR Y ÁGNES HRANITZKY, 2000)
57. LA NOCHE MÁS OSCURA (ZERO DARK THIRTY) (KATHRYN BIGELOW, 2012)
58. UNA HISTORIA DE VIOLENCIA (DAVID CRONENBERG, 2005)
59. MALDITOS BASTARDOS (QUENTIN TARANTINO Y ELI ROTH, 2009)
60. MOOLAADÉ (PROTECCIÓN)(OUSMANE SEMBENE, 2004)
61. SÍNDROMES Y UN SIGLO (SYNDROMES AND A CENTURY) (APICHATPONG WEERASETHAKUL, 2006)
62. UNDER THE SKIN (JONATHAN GLAZER, 2013)
63. FISH TANK (ANDREA ARNOLD, 2009)
64. LA GRAN BELLEZA (PAOLO SORRENTINO, 2013)
65. EL CABALLO DE TURÍN (BELA TARR Y ÁGNES HRANITZKY, 2011)
66. PRIMAVERA, VERANO, OTOÑO, INVIERNO... Y PRIMAVERA(KIM KI-DUK, 2003)
67. EN TIERRA HOSTIL (KATHRYN BIGELOW, 2008)
68. CAROL (TODD HAYNES, 2015)
69. LOS TENENBAUMS. UNA FAMILIA DE GENIOS (WES ANDERSON, 2001)
70. STORIES WE TELL (SARAH POLLEY, 2012)
71. TABÚ (MIGUEL GOMES, 2012)
72. ANTES DEL ATARDECER (RICHARD LINKLATER, 2004)
73. SÓLO LOS AMANTES SOBREVIVEN (JIM JARMUSCH, 2013)
74. SPRING BREAKERS (HARMONY KORINE, 2012)
75. DOGVILLE (LARS VON TRIER, 2003)
76. PURO VICIO (PAUL THOMAS ANDERSON, 2014)
77. LA ESCAFANDRA Y LA MARIPOSA (JULIAN SCHNABEL, 2007)
78. CASI FAMOSOS (CAMERON CROWE, 2000)
79. EL REGRESO (ANDREY ZVYAGINTSEV, 2003)
80. EL LOBO DE WALL STREET (MARTIN SCORSESE, 2013)
81. UN PROFETA (JACQUES AUDIARD, 2009)
82. UN TIPO SERIO (JOEL Y ETHAN COEN, 2009)
83. A.I. INTELIGENCIA ARTIFICIAL (STEVEN SPIELBERG, 2001)
84. HER (SPIKE JONZE, 2013)
85. SHAME (STEVE MCQUEEN, 2011)
86. AMÉLIE (JEAN-PIERRE JEUNET, 2001)
87. LEJOS DEL CIELO (TODD HAYNES, 2002)
88. SPOTLIGHT (TOM MCCARTHY, 2015)
89. THE HEADLESS WOMAN (LUCRECIA MARTEL, 2008)
90. BUSCANDO A NEMO (ANDREW STANTON, 2003)
91. DÉJAME ENTRAR (TOMAS ALFREDSON, 2008)
92. MOONRISE KINGDOM (WES ANDERSON, 2012)
93. RATATOUILLE (BRAD BIRD Y JAN PINKAVA, 2007)
94. EL ASESINATO DE JESSE JAMES POR EL COBARDE ROBERT FORD(ANDREW DOM
95. EL PIANISTA (ROMAN POLANSKI, 2002)
96. EL SECRETO DE SUS OJOS (JUAN JOSÉ CAMPANELLA, 2009)
97. TEN (ABBAS KIAROSTAMI, 2002)
98. LOS ESPIGADORES Y LA ESPIGADORA (AGNÈS VARDA, 2000)
99. UNA MUJER EN ÁFRICA (CLAIRE DENIS, 2009)
100. CARLOS (OLIVIER ASSAYAS, 2010)
100. RÉQUIEM POR UN SUEÑO (DARREN ARONOFSKY, 2000)
100. TONI ERDMANN (MAREN ADE, 2016)