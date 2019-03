Esta teoría Pixar hará que dejes de llorar por ese traumático momento en 'Del Revés'

"SI TÚ QUIERES DESPEGAR..."

No importa la edad que tengas, seguro que 'Del Revés' ('Inside Out') te tocó la fibra sensible. La cinta de Pixar emocionó a su público con personajes adorables, pero también nos traumatizó a traición debido a LA escena con Bing Bong. Esta teoría arreglará ese hueco en tu corazón.