Esta chica tuvo un encuentro con un actor muy famoso y aún sigue sin saber quién es (y te pide ayuda)

Trillary Banks estaba allá por 2009 en una tienda de café en Los Ángeles cuando vio entrar por la puerta a un apuesto joven. Atraída por su belleza, se acercó para pedirle una foto. Y desde aquel día atesora la imagen como oro en paño sin tener ni idea de quién es el chico con el que se hizo aquella foto.

Ahora, decidida a despejar la duda, ha pedido ayuda a Twitter, que ha respondido cómo no podía ser de otra manera, con risas. El joven en cuestión no es otro que Jake Gyllenhaal, pero debe ser que Trillary no tiene acceso a Internet más allá de Twitter y ha vivido todo este tiempo en una cueva, pues pidió en la red social que le ayudaran a encontrar a su crush.

Por cosas como esta amamos Internet.