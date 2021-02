La escena eliminada de 'Titanic' que demuestra que a Cal sí le importaba Rose

La atención a los detalles y la emotiva historia de 'Titanic' la han convertido en una de las películas más relevantes del cine contemporáneo, y 23 años después sigue siendo relevante.

Todos hemos sufrido con la historia de Jack y Rose, y de todos los demás pasajeros del trágico navío, gritado a Leonardo DiCaprio que cabía en la tabla y odiado a Cal, el terrible prometido de Kate Winslet.

Su actor Billy Zane, curiosamente, asegura que tantos años después le siguen reconociendo (y odiando) por su papel, aunque según él simplemente era "un incomprendido".

"¡Yo no era el iceberg! ¡Yo no ahogué a 2.000 personas! La gente aún me dice todos los días, "¡cómo pudiste!", "¡disparas fatal!", "no sé en qué pensaba Rose", etc", reconocía divertido recientemente en The Today Show.

Lo cierto es que lo que la mayoría de fans no saben es que existía una escena eliminada en la que su personaje conseguía un momento de "redención", pero que finalmente no vio la luz. Si quieres saber cómo era, puedes verlo todo en el vídeo de arriba.

