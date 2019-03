¿Es el de 'The Greasy Stangler' el tráiler más escatológico del año?

Los titulares más llamativos de Sundance 2016 (por lo escandalosa que resultó) se los llevó 'Swiss Army Man', la película en la que Daniel Radcliffe hace de cadáver incapaz de controlar sus erecciones. Pero ay amigos, que en la programación del alternativo festival se encontraba otra joyita desconocida que puede enfrentarse sin rubor a 'Swiss Army Man' en cuanto a lo escatológico.

Es 'The Greasy Stangler', o 'El estrangulador sangriento' si tiramos de traducción automática, y no tiene desperdicio. La película versa sobre dicho criminal, a quien interpreta Michael St. Michaels, y su hijo, un hombre con un físico regulero y con problemas para relacionarse que comienza una relación con una mujer. La casualidad quiere que su padre también esté prendado de la chica, por lo que, no sabemos muy bien por qué, se dedica a entrangular y matar a gente.

Sin más preámbulo, puedes proceder a ver el vídeo bajo tu responsabilidad, que la cosa tiene tela.