Te enseñamos a pronunciar 10 nombres de estrellas de Hollywood que llevas diciendo mal toda la vida

Lo sabemos, hay nombres de actores que resultan un poco impronunciables. Incluso si pensabas que eras el más experto en inglés in the world, hay algunos nombres que inevitablemente se nos escapan, y es que parecen inventados tirando una lata al suelo. No temas, porque en esta mini clase exprés de inglés cinéfilo te vamos a enseñar a pronunciar correctamente los nombres de actores que toda la vida te has estado inventando. Prepárate para que te explote la cabeza.