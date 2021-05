Allá por el año 2010 se estaba empezando a gestar lo que se convertiría en el extenso y exitoso Universo Marvel. Con el éxito de 'Iron Man' comenzaron los planes para expandir su universo, y uno de los papeles que contribuyeron a ese plan fue el fichaje de Natasha Romanoff, aka Viuda Negra.

El papel fue para Scarlett Johansson, que debutó por la puerta grande en el MCU, pero lo cierto es que la actriz no fue la primera opción para el personaje.

Emily Blunt, cuya carrera estaba despegando entonces, tuvo en sus manos el papel, pero se vio 'obligada' a rechazarlo. Ahora le han preguntado al respecto en una aparición en el programa de Howard Stern para SiriusXM.

"La verdad es que quiero aclarar la historia. Yo tenía contrato para hacer 'Los viajes de Gulliver'. Yo no quería hacer 'Los viajes de Gulliver'", confiesa sin filtros la mujer de John Krasinski.

La historia se remonta a cuando Blunt fue parte del reparto de la clásica 'El diablo viste de Prada'. Emily firmó un contrato con 20th Century Fox que incluía esta película y otra más. Y la que Fox escogió fue la de Gulliver.

Así, cuando Emily se encontró siendo la primera opción para ser Viuda Negra, se vio obligada a rechazarlo para cumplir con su contrato.

"Me rompió un poco el corazón. Me enorgullezco mucho de las decisiones que tomo, y significan mucho para mí, las películas que hago. Me importa mucho mucho, profundamente, las decisiones que tomo. Es lo único que tengo", insiste.

"Hubo un montón de gente maravillosa que fue como estar en el cielo trabajar con ellos. La verdad es que me lo pasé bien, me reí, con todos ellos, pero me astilló el corazón que tuviera que pasar en primer lugar", confiesa.

"Me encanta Iron Man y cuando me ofrecieron Viuda Negra estaba obsesionada con Iron Man. Quería trabajar con Robert Downey Jr.. Hubiera sido increíble. Pero no sé si las películas de superhéroes son para mí. No son mucho mi estilo. No me gustan. La verdad", reflexiona.

