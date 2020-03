Dug, el adorable perro parlante de 'Up', existe en la vida real y morirás de amor al verlo

Un día estás paseando tranquilamente con el parque y se te acerca un perro con un extraño collar que empieza a hablarte. Al momento descubres que no es un perro cualquiera, si no el perro de 'Up'. Tu sorpresa sería mayúscula, ¿verdad? La gente de Disney ha querido comprobarlo y ha creado este vídeo.

Para llevar a cabo esta cámara oculta que derretirá tu corazón, sobre todo cuando los niños se ponen a hablar con el perro, el doblador original del personaje animado Bob Peterson (que además es el codirector de 'Up') ha vuelto a prestar su voz.

Este vídeo que translada a Dug a la vida real es la primera entrega de un programa de Disney llamado Disney IRL, en el que se cogerá a personajes icónicos de los dibujos animados y se les introducirá en el mundo real.