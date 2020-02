Drinking Game: Edición 'High School Musical'

CONCÉNTRATE EN EL JUEGO

Es inútil que intentes negarlo porque sabemos que has crecido con las películas de Disney Channel. 'High School Musical' supuso el boom de las películas adolescentes musicales y se convirtió en el himno de toda una generación. Como seguro que no te has atrevido a volver a verla desde entonces, te proponemos el mejor plan de la vida: un Drinking Game para que se te haga de lo más divertida, y si lo haces con amigos la risión está asegurada. Ya sabes: concéntrate en el juego, ¡que estamos juntos en esto!