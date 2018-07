Disney revela dónde está escondido Mickey en sus películas

EL RATÓN SE CUELA EN TODA LA FILMOGRAFÍA

Muchas son las leyendas sobre supuestos mensajes ocultos en las películas de Disney, pero hay una que es real: Mickey Mouse, el ratón icono de la compañía, se ha colado en muchas, muchísimas de sus películas. Con mayor o menor disimulo, Mickey ha hecho de figurante en 'La Sirenita', 'Frozen', 'Blancanieves' o 'El Rey León'. En Oh My Disney han desvelado algunos de sus escondrijos, que hemos querido convertir en acertijo. ¿Eres capaz de encontrar al ratón sin ver la solución? (Disclaimer: Los pareados no han sido preparados)