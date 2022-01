Las difíciles condiciones que más unieron a los protagonistas de 'Crepúsculo' en el rodaje

Las inclemencias temporales a las que tuvo que hacer frente la producción de 'Crepúsculo' se convirtieron en un personaje más de la saga. Nunca antes sus protagonistas habían entendido tan bien el refrán que dice "al mal tiempo buena cara".

Aunque en otras condiciones el temporal de lluvias y frío que solía azotar Oregón, el lugar donde rodaron la mayoría del metraje, hubiera echado por tierra el buen rollo en el set, con esta película pasó lo contrario.

Filmar en un paisaje natural tan imponente tiene sus riesgos y así lo desveló la directora del primer film, Catherine Hardwicke: "Estábamos filmando en invierno porque es cuando hay más nubes. No podíamos tener un sol brillante porque entonces los vampiros brillarían. No queríamos que estuvieran brillando todo el tiempo, no podíamos permitirnos eso. Los retoques con CGI cuestan mucho dinero".

"El clima no cooperó. Y no puedes tener una lluvia torrencial por culpa de todas las gotas de maquillaje o los problemas con la peluquería. Simplemente no se ven como los vampiros geniales bajo la lluvia torrencial", explicó la realizadora a Insider.

En contrapartida, la actriz Nikki Reed, que dio vida a Rosalie Hale, afirmó que a pesar del frío "nos convertimos en esta pequeña familia rápidamente".

Apoyando este discurso, en una entrevista a Vanity Fair, el actor Kellan Lutz, quien interpretó a Emmett Cullen, recordó el aspecto más positivo del crudo temporal: "Todos nos reuníamos al final del día en la habitación de un miembro diferente del reparto, pedíamos servicio a la habitación y simplemente nos relajábamos. Rob Pattinson tocaba la guitarra y nosotros solo comíamos, hablábamos y cantábamos".

"Todos los chicos siempre hacían el tonto con las chicas. Especialmente cuando hacía mal tiempo, las chicas se congelaban y les arrojábamos bolas de granizo", rememoró de forma simpática el intérprete.

Sin embargo, no opinaba así Anna Kendrick, puesto que a ella la humedad y el frío no eran de su agrado. "La humedad y el frío no son un ambiente propicio para hacer amigos. Imagínate si las primeras cuatro semanas de un trabajo nuevo las pasaras al aire libre bajo la lluvia helada", escribió en su libro Scrappy Little Nobody.

