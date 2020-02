El detalle que nunca pensaste y que podría haber solucionado 'Harry Potter' en un minuto y medio

¿Recuerdas a las lechuzas de 'Harry Potter', verdad? Esas sabias y leales criaturas que los magos utilizan para comunicarse entre ellos.

Pero, ¿nos hemos parado alguna vez a pensar cómo funcionan las mágicas criaturas? Ellas consiguen llevar el mensaje de cualquier personaje a su destinatario, pero no sabemos si lo hacen leyendo el sobre, ¿o acaso tienen que verbalizar a qué persona quieren que le llegue la carta?

Si esto es así, y el poder de rastreo de las lechuzas no tiene límites, ¿por qué rayos Voldemort no pensó en mandarle una carta a Harry Potter cuando no era más que un niño, y finiquitado el problema?

Conociendo a J.K. Rowling, probablemente tenga una explicación ultramegaelaborada acerca de este "fallo", pero de momento nosotros necesitamos respuestas para no pensar que hemos vivido una mentira.