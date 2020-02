Descubren a una mujer que podría ser la hermana gemela de Gal Gadot y los fans de 'Wonder Woman' están colapsando

Alyson Tabbitha, una youtuber experta en cosplays se ha transformado en Wonder Woman y ha sorprendido con su enorme parecido a la actriz israelí. No es la primera vez que se transforma en un personaje de cine famoso, pues su repertorio es enorme, pero la similaridad con el personaje de Diana Prince cuando ésta es encarnada por la actriz israelí es impresionante.

La transformación de la cosplayer no se ha basado solamente en ponerse un traje, pues además de recrearlo a mano, se ha maquillado y peinado de forma idéntica e incluso ha adoptado el lenguaje corporal de la actriz cuando está metida en el personaje.

Lo sorprendente es que según cuenta en su Instagram, el disfraz no está terminado. "Hice una prueba del maquillaje de Wonder Woman, que se convirtió en un ensayo completo que resultó en esto. El traje aún no está terminado, todavía tengo que hacer los cinturones, los zapatos y más accesorios" explicó. Si solo con una prueba ya se parece a la superheroína, no queremos imaginar cómo será cuando el traje esté totalmente acabado.