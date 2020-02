Descubre por qué 'Love Actually' no iba a ser una película navideña

'Love Actually' es una de esas películas veneradas por los fans de las películas navideñas, pero la idea de la que salió la película no siempre contempló que ésta tuviera lugar en tal época.

"Cuando empecé a idear la película, no estaba desarrollandose en Navidad, pero amo esa época, así que pensé en cambiarla y hacerla una película navideña" contó el director Richard Curtis en una entrevista con VH1. "Nunca pensé que sería una de esas películas navideñas que la gente vería una y otra vez y fue una enorme sorpresa para mí".

Sin embargo, es cierto que hay detalles que tendrían que haber sido totalmente diferentes si la historia no se hubiera desarrollado esa época año. Muchas de las tramas tienen sus puntos de partida en momentos relacionados con la Navidad.

¿Cual hubiera sido el motivo para que Harry, interpretado por Alan Rickman, le regalara el collar a Mia?¿O qué cancion hubiera sido el hit de Billy Mack en lugar de 'Christmas is all around'?¿Qué canción le hubiera cantado Joanna a Sam?

Hay muchas otras, como cuandodiciendo que son niños cantando villancicoso cuando el Primer Ministro, interpretado por Hugh Grant , sabe que Natalie está enamorado de él gracias a una tarjeta de navideña.

Sin duda, son momentos que se podrían haber, pero no hay ninguno que los pudiera haber aunado tanto como la Navidad. ¿Crees que la película hubiera tenido el