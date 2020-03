Si crees que el papel de la carrera de Daniel Craig ha sido James Bond, igual te equivocas. En un arranque de sinceridad el actor británico ha hablado de cuáles eran sus papeles soñados cuando era un niño.

Daniel Craig ha admitido en una entrevista para la revista Saga que hacer de James Bond en la gran pantalla no era el papel con el que soñaba cuando era un niño.

"La gente siempre me dice 'Seguro que soñabas con interpretar a James Bond cuando era un niño' y la respuesta es no. Nunca lo hice, soñé con ser otras muchas cosas, como Superman, SpiderMan, el Hombre Invisible, incluso a un buen vaquero anticuado. Pero Bond no, lo que ahora parece irónico, pues he tenido la suerte de conseguir uno de los mejores papeles del cine. No hay ni un sólo inconveniente en interpretar a Bond".

Parece que tendremos que esperar más de lo que estaba previsto para ver la última interpretación de Craig como James Bond, ya que el estreno de 'Sin tiempo para morir' se ha pospuesto ante la expansión del coronavirus, al igual que muchas otras películas.

