Dakota Johnson es una de las actrices más solicitadas de su generación, pero además se ha ganado la reputación de tener una llamativa sinceridad sin filtros para alguien de Hollywood.

En numerosas entrevistas (y ESE vídeo viral con Ellen DeGeneres) la actriz hace gala de su espontaneidad y demuestra lo auténtica que es pese (o quizás gracias a) haber crecido en esta industria.

Recientemente Dakota se ha reencontrado con Andrew Garfield en un vídeo para Vanity Fair, 11 años después de que rodasen 'La red social'. La cinta estaba protagonizada por Garfield y Jesse Eisenberg, y Dakota tuvo un pequeño papel en la que fue su primera película.

Hablando del momento en que se conocieron, la pareja de estrellas recuerda haber comido juntos alguna vez en el rodaje, aunque no tuvieron ninguna escena en la que compartieran pantalla.

Pero entonces Andrew recuerda que se encontraron después en una fiesta, "creo que eran los Oscar o algo así", añade. "Fuiste tan amable y con tanta energía, y como emocionada de poder conectar".

Sin embargo, Johnson confiesa que no recuerda ese momento. Pero sí comparte una confesión de lo que solía hacer en esas fiestas que deja a Andrew fascinado.

"Por ahí era cuando Mark Townsend, que está aquí y es quien me peina, me solía poner piezas de extensiones en el pelo, ya sabes, para que pareciese con más volumen. Y en esas fiestas, probablemente me emborrachaba un poco, y simplemente me las iba quitando y metiéndoselas a la gente en los bolsillos, en plan en las chaquetas de los hombres, porque me molestaban mucho".

Ante la incredulidad del actor, Dakota continúa: "Era como, '¿me sujetas esto?', y luego se me olvidaba".

¿Cuántos grandes actores se habrán ido de una glamourosa fiesta con el pelo falso de Dakota Johnson en sus bolsillos?

