Las turbias consecuencias mortales en 'Frozen' que todo el mundo ha pasado por alto hasta ahora

Todos conocemos 'Frozen' por ser una de las recientes películas de Disney que más éxito ha tenido y que ha calado fuerte en todos sus espectadores. Pero, además del éxito en taquilla o de la historia que caló en los seguidores otro de los puntos fuertes del film fue sin duda alguna su banda sonora. Y es que es imposible ver la película sin cantar la canción 'Let it Go' en un momento u otro. Puedes admitirlo, todos lo hemos hecho. También es una canción super empoderadora, que anima a las personas a aceptar lo que realmente son.

'Frozen' no es solo una película para niños, a los adultos también cautivó la cinta y, seguramente, pudieron interpretar algunos pequeños detalles que van más allá de la trama. Ahora, tiempo después de su estreno, si te paras a analizar el film hay un dato muy curioso que ha pasado desapercibido pero pudo haber tenido terribles consecuencias.

Este momento está relacionado con Elsa y con uno de los instantes más destacados de la película. Estamos hablando de cuando la protagonista entona 'Let it Go' liberando su poder y todo lo que ha reprimido durante tanto congelando todo lo que está a su alrededor.

Pues bien, algo bastante turbio se esconde tras esta motivadora moraleja, y es que su estallido de frío debió haber tenido algunas consecuencias mortales que no se mostraron en la película.

Así es, sabemos que la película está ambientada durante el verano, lo que significa que las vidas de las plantas y de los animales no están preparadas para el invierno helado que los recibe cuando Elsa decide irse de Arendelle. Y resulta que no sólo murieron las flores y los árboles como consecuencia, sino que seguramente a muchos animales (y puede que algunas personas) tampoco les fuera muy bien. Parece que la entrañable Reina de Hielo es mucho más poderosa de lo que parece.