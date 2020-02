Según las palabras del expresidente de Walt Disney Studios, Jeffrey Katzenberg, el personaje que interpretó Julia Roberts en la mítica 'Pretty Woman' fallecía de una sobredosis en la versión original. "No puedo decirte cuánto tiempo pasamos debatiendo", ha explicado el exejecutivo en una entrevista a Page Six del New York Post. "Como guión, Pretty Woman fue una película para público adulto sobre una prostituta del Boulevard de Hollywood. Por cierto, en la versión original - que es bastante oscura - ella moría de sobredosis, añadía.

El productor también insiste en sus declaraciones que obviamente Disney no estaba muy conforme con un final tan sombrío. "Convencer (a la gente) de que deberíamos hacer eso en Walt Disney Co., y que es un cuento de hadas y una película de princesa, a mucha gente le habría costado verlo". "Pero, como dicen, el resto es historia".