Así de cutres serían 20 de tus películas favoritas si se rodasen en Rusia

Rusia es muy conocida dentro de la comunidad de Internet por sus carreteras destrozadas, sus coches oxidados y por sus casas ruinosas. Por la cutrez, vamos. Y los rusos, lejos de ofenderse, son los primeros en tomarse estos tópicos con mucho sentido del humor, y además con una vena cinéfila. Así lo han demostrado en un proyecto artístico llamado 2D Among Us, el cual anima los usuarios de la red social rusa VK que suban fotografías de típicos paisajes rusos con personajes de películas famosas. El resultado es perfecto, como no podría ser de otra forma.