¿Cómo sería la app 'Pokémon GO' en el universo Hogwarts? Así sería la versión perfecta de 'Harry Potter GO'

HAZTE CON TODOS LOS HECHIZOS

Si, como el resto de la población mundial, estás totalmente enganchado a 'Pokémon GO', quizás no se te haya escapado la iniciativa que está empezando a tomar forma de la mano de los fans de 'Harry Potter': una petición para tener una versión de la app en el universo mágico. A priori, suena como una idea maravillosa, así que en Se Estrena nos hemos puesto manos a la obra y os presentamos 10 claves para un 'Harry Potter GO' perfecto.