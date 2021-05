Colin Farrell cumple 45 años: Su faceta como padre y la desconocida enfermedad de su hijo

Durante los primeros años de su carrera Colin Farrell fue tan conocido por sus éxitos en taquilla como por sus escándalos. El actor, que cumple este lunes 31 de mayo 45 años, ha sido sincero sobre sus pasadas adicciones al alcohol y las drogas, lo que le ha llevado a pasar largas temporadas en clínicas de rehabilitación.

Sus diferentes (y cortos) romances a lo largo de los años también le han hecho protagonizar titulares en la prensa rosa. Sin ir más lejos, se le ha relacionado con nombres como Paris Hilton, Demi Moore o Angelina Jolie.

Él sin embargo ha confesado que su amor más platónico siempre fue Elizabeth Taylor. Y es que cuando la mítica actriz tenía 76 años y estuvo ingresada por sus problemas de corazón, Farrell decidió enviarle flores. A partir de ahí mantuvieron largas conversaciones telefónicas.

Como él mismo confesó a Ellen DeGeneres en una de sus visitas al programa "yo quise ser su marido número 8, pero nos quedamos sin tiempo". Cuando en 2011 Taylor falleció, Farrell leyó un poema en su funeral.

Centrado como está ahora en su carrera, ha terminado de rodar recientemente 'The Batman' a las órdenes de Matt Reeves. En dicha película interpreta a El Pingüino, y probablemente nos cueste reconocerle.

Padre de dos hijos

Lo que no muchos saben es, que durante todo este largo historial amoroso (el actor llegó a estar casado durante 4 meses con Amelia Warner), Farrell ha sido padre de dos hijos.

El mayor de ellos, James, nació de su relación con la modelo Kim Bordenave. James está a punto de cumplir la mayoría de edad, y desde su nacimiento fue diagnosticado con el síndrome de Angelman, lo que cambió para siempre la vida de Colin Farrell.

"El nacimiento de James, su existencia, ha sido para mí una bendición, no un peso. Gracias a él he madurado, he crecido, me he convertido en una persona más profunda, entiendo mejor el sentido de la existencia", llegó a decir el conocido actor. Ahora que su hijo va a cumplir la mayoría de edad, tanto él como la madre del joven han pedido seguir teniendo la tutela de James, ya que consideran que no puede valerse por si mismo.

Colin Farrell es padre de otro niño, que tuvo junto a Alicja Bachleda. Henry Tadeusz tiene ahora 11 años.

¿Qué es el síndrome de Angelman?

El síndrome de Angelman es un trastorno genético. Causa retraso en el desarrollo, problemas de habla y equilibrio, discapacidad intelectual y, a veces, convulsiones. Las personas con síndrome de Angelman suelen sonreír y reír frecuentemente, y tienen personalidades felices.

Los retrasos en el desarrollo, que empiezan entre los 6 y 12 meses, suelen ser los primeros signos del síndrome de Angelman. Las personas con el síndrome de Angelman suelen tener una expectativa de vida casi normal, pero el trastorno no se puede curar. El tratamiento se centra en el manejo de los problemas médicos, de sueño y de desarrollo.

