Chloe, la desconocida hija de 35 años de Olivia Newton-John ('Grease') que también es cantante

A la popular actriz Olivia Newton-John le diagnosticaron por tercera vez un cáncer de mama con el que lucha hasta la actualidad. Pese a que ahora este tumor se encuentra en fase 4, la artista parece llena de energía y ha decidido embarcarse en un nuevo proyecto junto a su hija, Chloe Lattanzi.

Juntas, han grabado un single que llegó a sus vidas de una forma muy especial. Tal y como han contado a The Hollywood Reporter, Olivia conoció a una mujer en un centro médico hace un par de años, y ésta le hizo llegar una canción que había escrito un primo suyo. Con cierto miedo la cantante la escuchó junto a su marido John y en ese momento se dio cuenta de que necesitaba grabarla.

Y no lo haría sola, sino junto a su única hija, Chloe, de 35 años. Así, la actriz de 'Grease' a sus 72 años ha presentado 'Window in the wall', una canción que habla de la unidad, la compasión y el amor.

La vida de su hija Chloe no ha sido fácil, y es que la hija de la estrella de Hollywood ha sufrido anorexia y estuvo ingresada en centros de rehabilitación para poder vencer su adicción al alcohol y la cocaína.

Ahora la joven parece centrada en apoyar a su madre en la dura batalla contra el cáncer y sin duda se ha convertido en uno de los pilares más importantes de su vida. Si quieres conocer más detalles sobre Chloe Lattanzi, la desconocida hija de Olivia Newton-John, te los mostramos en el vídeo de arriba.

