¿Cansado de perderte lo importante? La aplicación que te dice cuál es el mejor momento para ir al baño en el cine

¿Cuántas veces te has tenido que ir en mitad de una película corriendo al baño porque no aguantabas más? Frustrado por haber pagado la entrada del cine y tener que perderte una parte importante de la película. Y encima tener que preguntar al de al lado qué ha pasado.

¿No detestas este momento? Ahora, gracias a una nueva aplicación llamada RunPee nunca más tendrás que repetir este numerito. La app te avisa en qué momento de la película te puedes levantar para ausentarte unos minutos y, además, te explica qué es lo que no has podido ver. Una parte de la cinta que suele ser la menos interesante, para que no te pierdas las escenas vitales.

Con una gran cantidad de películas y una lista que se va actualizando con los nuevos estrenos, RunPee te avisa en modo vibración cuando puedes desaparecer momentáneamente y la explicación cuando vuelves te la pone con un fondo negro para que no molestes a los de al lado.

Totalmente gratuita y en español, la aplicación ya se puede descargar en App Store, Google Play o Windows Store.

¿A qué estás esperando para poder ir al baño en el momento más adecuado de la película?