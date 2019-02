Bill Hader pasó tanto miedo en el rodaje de 'It: Capítulo 2' que no podía dejar de sonreír

Bill Hader, que interpretará la versión adulta de Richie Tozier, el papel que hizo Finn Wolfhard en 'It', ha confesado que le costó mantener la compostura en el rodaje de 'It Capítulo 2'.

"Esta es mi primera película de terror, y soy terrible actuando en películas de terror, al parece. Cuando tengo miedo, creo que sonrío. Me pongo nervioso y sonrío. Hacíamos tomas y el director Andy Muschietti venía y me decía: 'Bill, debes tener miedo, hombre'. Y yo le decía '¡Qué va, estoy aterrorizado!', a lo que él me respondía 'no tío, estás sonriendo todo el rato, ¿qué te pasa?'. Y era verdad", ha explicado entre risas en el programa de Conan O'Brien.

Hace tan sólo unas semanas era James McAvoy el que confesaba que había pasado mucho miedo en el rodaje. ¿Qué nos tiene preparados Andy Muschietti en 'It: Capítulo 2'.

