La Bella Durmiente fue la primera persona en entrar en protección de testigos de la Historia

Parece que ser hija de un rey es garantía de llegar a la corona en algún momento de tu vida. Pero no. Disney no funciona así y cualquier puede interponerse en los planes de los príncipes y princesas en su camino al trono. Esto mismo pasó cuando nació Aurora. Primavera, Flor y Fauna hicieron sus regalos a la joven princesa. Pero la cuarta hada, Maléfica, irrumpió en el castillo real y condenó a la pobre Aurora a un destino terrible (tampoco se le podía pedir otra cosa... ser un hada y llamarte Maléfica no debe darte muchas oportunidades laborales). A los 16 años se pincharía con una rueca y caería en un profundo sueño hasta que su amor verdadero le diera un primer beso.

La vida de Aurora cambió para siempre. Sus padres sabía el peligro que corría y decidieron meterla directamente en el programa de protección de testigos. Nueva ciudad y nuevo pasaporte. Algo verdaderamente difícil de conseguir por aquel entonces. Así fue como Aurora se convirtió en Rosa y las hadas, agentes encubiertas encargadas de su seguridad, en campesinas. Vivió una vida que no era la suya durante 16 años. Pero nadie puede escapar eternamente, hay ojos por todos lados y Maléfica encontró su paradero.

Puede que en la época no tuvieran los problemas actuales. Pero a pesar de que las redes sociales no jugaran en su contra ("Aquí con mi príncipe en el bosque #Protected #RosaStyle #PrincesaDisney"), la magia oscura se puso en el camino de Aurora, la cual terminó cayendo en el sueño profundo que le predijeron.

Así pues, la Bella Durmiente fue la primera en estar en este exhaustivo sistema que, por lo que parece, no dura eternamente. Podemos dar gracias que había un príncipe dispuesto a salvarla, porque si llega a ser por el FBI medieval, Aurora se habría echado algo más que una siesta.