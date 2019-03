'El Bar Coyote' está a punto de cumplir 20 años: Así han cambiado sus actores en este tiempo

El tiempo pasa volando, y somos muy conscientes de ello cuando nos damos cuenta de que películas como 'El Bar Coyote' están a punto de cumplir 20 años.

Estrenada en el año 2000, el filme caló hondo entre el público (reconócelo, tú también has tarareado mil veces 'One way or another'). Por eso hoy nos preguntamos ¿qué habrá sido de sus actores?, ¿cómo han sido sus carreras en estas dos últimas décadas?

Piper Perabo

La protagonista por excelencia de 'El Bar Coyote' encandiló al público con la dulzura e inocencia de su personaje, Violet. Pero lo cierto es que tras la película, a la actriz Piper Perabo no le ha ido demasiado bien en lo que al cine se refiere, llegando a participar en 'Un chihuahua en Beverly Hills'.

Adam Garcia

El actor australiano Adam Garcia se convirtió en la película en Kevin, el interés amoroso de la protagonista. Ya tenía una carrera consolidad en el West End londinense, y de hecho protagonizó años después el musical Wicked en Reino Unido junto a Idina Menzel. Pronto podremos verle en el remake de Kenneth Branagh de 'Asesinato en el Orient Express'.

Tyra Banks

Tyra Banks es una de esas supermodelos que derivó su carrera hacia la actuación tanto en cine como en televisión. Años después presentaría el reality America's Next Top Model con gran éxito. Ahora, alejada del mundo televisivo, dirige una línea de cosméticos y da clases en la Universidad de Stanford.

Maria Bello

Maria Bello interpretó a la dueña del Bar Coyote, Lil Lovell. Tras dicha película, recibió grandes críticas en sus papeles de 'Golpe de suerte' y 'Una historia de violencia'. Recientemente ha protagonizado la película de terror 'Lights Out'.

Izabella Miko

La bailarina polaca, reconvertida en actriz, hizo su debut en el cine en esta película. Después la vimos también en 'Espera al último baile 2' y en 'Step Up: All in'. También ha participado en los vídeos musicales de The Killers para las canciones 'Mr Brightside' y 'Miss Atomic Bomb'.

Bridget Moynahan

Bridget Moynahan comenzó su carrera como modelo para después pasarse a la actuación con gran éxito. Aunque 'El Bar Coyote' fue uno de sus primeros papeles, después vendrían 'Yo, Robot', 'John Wick' y 'John Wick 2'. En el terreno de las series, es una de las protagonistas de 'Blue Bloods'.

Melanie Lynskey

La actriz nacida en Nueva Zelanda acumula en su carrera más de 50 proyectos entre cine y televisión, entre ellos 'Up in the air', 'Las ventajas de ser un marginado'. Recientemente ha estrenado para Netflix 'I Do not Feel at Home in This World Anymore' junto a Elijah Wood.