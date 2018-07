Así serían los personajes de 'Harry Potter' en el universo de Tim Burton

La imaginación de Tim Burton no parece tener fin. Desde sus primeros pasos ya dejó claro que no era un director convencional. A lo largo de su carrera ha ido construyendo un estilo propio que ha llegado a lo más alto en la industria de Hollywood. Es imposible ver una película de Tim Burton y no saber que es de Tim Burton.

Una mezcla entre su estilo y el universo mágico de J.K. Rowling es, cuanto menos, interesante de ver. Pero gracias a las divertidas ilustraciones de Víctor Medina, más de un fan empieza a soñar con ver en cualquier tipo de formato esta unión.