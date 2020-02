Así sería 'Rogue One: Una historia de Star Wars' protagonizada por los personajes del universo Pixar

'Rogue One: Una historia de Star Wars' todavía no ha llegado a los cines, pero los fans del universo 'Star Wars' ya están totalmente implicados con la película. Gracias a esto, un usuario de Youtube ha creado un vídeo en el que une dos de nuestras cosas favortias, 'Star Wars' y Pixar. Así nace este tráiler de 'Rogue One' protagonizado por personajes del universo animado.

En este universo paralelo Jyn Erso no es otra que la princesa Mérida, y no podía ser una elección mejor. Mike y Sully, Wall-E y los personajes de 'Los Increíbles' son otros de los implicados en el tráiler.

'Rogue One: Una historia de Pixar' es el tráiler de nuestros sueños. Tiene acción, personajes a los que adoramos y una banda sonora que te pone los pelos de punta. ¿Qué más se puede pedir?