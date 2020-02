Así es la actriz que hay detrás del rostro digital de Leia en 'Rogue One: Una historia de Star Wars'

"Es el papel más pequeño que he hecho en cuanto a actuación, pero tenía mucha presión encima". Así relata la joven actriz Ingvild Deila cómo llevó convertirse en la princesa Leia para 'Rogue One: Una historia de Star Wars' en una entrevista concedida a The Hollywood Reporter con motivo de la publicación de los contenidos extra de la película.

Ingvild Deila y el resultado final de la película | Agencias

La actriz se sintió aliviada cuando supo que a Carrie Fisher le había encantado la recreación de su personaje, y una enorme tristeza cuando se enteró de su muerte el pasado 27 de diciembre.

Su pequeño e icónico papel en 'Rogue One: La historia de Star Wars' sólo le llevó un día de rodaje. Antes, tuvo que asistir a varios días de pruebas de vestuario para conseguir el traje original, y tiñeron su pelo de color castaño para que fuera exactamente como el de Carrie Fisher.

Ingvild durante el rodaje | Disney

Después dibujaron puntos en las líneas de expresión de su rostro para que el software de reconocimiento facial captara cada movimiento y así conseguir el resultado final.