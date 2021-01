Anthony Hopkins dudó si aceptar trabajar en ‘El silencio de los corderos’ porque pensó que era una película para niños

30 años han pasado desde que llegara a los cines 'El silencio de los corderos'. Recientemente Anthony Hopkins y Jodie Foster se han reunido en una entrevista de Variety Actors, donde han hablado de las anécdotas sobre la recordada película en la que conocimos a Hannibal Lecter y a Clarice Starling.

Lo cierto es que la primera vez que Hopkins oyó hablar del proyecto pensó que era una película para niños, ya que no conocía la novela de Thomas Harris.

"Estaba en Londres en 1989, haciendo una obra de teatro llamada M Butterfly. Mi agente me envió un guión y me dijo 'quiero que lo leas. Y yo contesté: '¿qué es?'. Él me respondió que se llamaba 'El silencio de los corderos'. Y mi respuesta fue: '¿qué es, un cuento para niños?".

Pero una vez que Hopkins empezó a leer el guión quedó atrapado por la magnitud del personaje de Hannibal Lecter, y no quiso terminar de leerlo. Antes quiso asegurarse de si era una propuesta real, pues no quería hacerse ilusiones para después perder el papel.

"Era una tarde calurosa de verano y llegó el guión. Comencé a leerlo y después de 10 páginas llamé a mi agente y le dije: '¿Esto es una oferta real?' Él dijo: 'No lo sé. ¿Qué te parece?' Le dije: 'No quiero leer más. Quiero saber si es una oferta '. Él dijo: 'No lo sé'. Y le contesté: 'No puedo leerlo. Es el mejor papel que he leído nunca'".

Seguro que te interesa:

"Casi me mato bebiendo": Anthony Hopkins celebra su sobriedad con un inspirador vídeo sobre sus problemas con el alcohol