Ahora puedes dar un paseo en el Halcón Milenario de 'Star Wars' gracias a Google

Bueno vale, la mítica nave de Han Solo no se puede pilotar en la vida real, pero al menos puedes ver como sería la perspectiva de cualquier cuidad del mundo desde su cabina. Una aplicación no oficial permite cambiar la perspectiva del Google Street View para simular que estás pilotando vehículos famosos de 'Star Wars' como el Halcón Milenario, un caza TIE o un Ala X. Perfecto para los fans de la saga galáctica que no quieran perderse entre las distintas rutas hiperespaciales o en la M-30.

