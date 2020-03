¿Te acuerdas de Max, el niño de 'Donde viven los monstruos'? Así es ahora

En 2009, Spike Jonze nos robó el corazón con su 'Donde viven los monstruos' y una de las razones de ello fue el pequeño Max, interpretado por Max Record.

Max ya no es aquel niño que nos llevó de viaje al lejano lugar en el que habitaban los monstruos y ahora, con 19 años, vuelve a la gran pantalla con 'I am not a serial Killer' en la que comparte cartel con Christopher Lloyd. En 2011 participó en 'El Canguro', junto a Jonah Hill.

Aunque ha pasado unos años inactivos esperamos que tenga una prometedora carrera.