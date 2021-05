Todas las veces que los actores de 'Crepúsculo' criticaron la saga... y no solo fue Robert Pattinson

Robert Pattinson

Lo cierto es que el actor británico se lleva la palma en cuanto a criticar a 'Crepúsculo' se refiere. Y es que el hecho de que la saga le convirtiera en un ídolo adolescente es algo que nunca terminó de digerir. "Es una historia realmente extraña", dijo en unas declaraciones a la revista W en 2017.

También dijo que nunca entendió lo que los fans encontraran romántica la premisa de la historia. "No es romántico como 'El diario de Noa', le dijo a Variety en 2019. 'Esa película es muy dulce y desgarradora, pero 'Crepúsculo' es sobre un chico que encuentra a la única chica con la que quiere estar, y también quiere comérsela. Quiero decir, no comérsela, sino beber su sangre o lo que sea". Puedes ver una de sus quejas más sonadas de Robert Pattinson en el vídeo de arriba.

Kristen Stewart

La actriz Kristen Stewart ha estado balanceándose durante años entre la defensa de la saga y la burlas hacia ella. En 2015 le dijo a Interview: "Cualquiera que quiera meterse con 'Crepúsculo', lo entiendo completamente, pero hay algo ahí por lo que me siendo muy orgullosa".

La mayor parte de sus críticas tienen que ver con lo famosa que la hizo el papel de Bella más que con la sustancia de las películas. "¡La gente está jodidamente loca!" le dijo a British GQ en 2014. "Hubiera sido muy feliz pasando de un trabajo a otro, pagando mi alquiler con pequeñas películas. Nunca quise ser tan famosa. Nunca imaginé esta vida para mí".

Taylor Lautner

Como el mejor amigo de Bella, Jacob, Taylor Lautner fue el tercer vértice de ese famoso triángulo, para al final acabar enamorándose de la hija de ella. Su principal problema con la saga fue con el hecho de estar tanto tiempo semidesnudo: "Siempre soy la única persona que no lleva camiseta", le dijo a E! en 2012. "No es algo divertido".

Tampoco le gustó la peluca larga que tuvo que llevar en la primera película de la saga: "Había odio entre los dos. No me gustaba, no me gustaba. No eran buenos recuerdos".

Anna Kendrick

La hoy famosa Anna Kendrick era bastante desconocida cuando interpretó a Jessica, la amiga del instituto de Bella. La también cantante bromeó diciendo que quería "asesinar a todos" mientras rodaban las películas. "También fue una especie de unión", le dijo a Vanity Fair en 2020. "Había algo al respecto, como si pasáramos por un evento traumático. Así es como imaginas a las personas que sobreviven a una situación de rehenes, que están un poco unido por vida."

Elizabeth Reaser

Elizabeth Reaser | Summit Entertainment

Años después la vimos en 'La maldición de Hill House', pero mucho antes fue la matriarca de los Cullen, Esme. La actriz mostró su preocupación por los fans de Lautner. "Taylor tenía solo 16 años y todavía era un niño cuando las mujeres, mucho mayores me preguntaban sobre su cuerpo", le dijo a Fox News en 2011. "Fue algo realmente inapropiado".

Kellan Lutz

Kellan Lutz, Emmet Cullen en 'Crepúsculo' | Summit Entertainment

Kellan Lutz interpretó a Emmett, el hermano Cullen cuyo poder vampírico secreto era la superfuerza. "No me gustó el guión", le dijo a Document Journal en 2012. "¿Es muy aterrador un vampiro resplandeciente? Simplemente no tiene sentido".

Nikki Reed

Rosalie y Jasper | antena3.com

Fue Rosalie en la saga, un personaje que se negaba a recibir con buenos ojos a la novia humana de su hermano, algo que sí hizo el resto de su familia. "No me siento particularmente sentimental", le dijo a NBC Los Ángeles sobre qué se quedaba de 'Crepúsculo' en 2011. "Siento que todos estamos listos para graduarnos y pasar al siguiente capítulo".

Rami Malek

Rami Malek en 'Crepúsculo' | Summit

El ganador del Oscar por 'Bohemian Rhapsody' tuvo unos cuantos años antes un pequeño papel como vampiro egipcio en la saga. Rami Malek fue algo más amable que sus compañeros de reparto, pero aún así no tuvo miedo de señalar las escenas más ridículas de las películas. "Cuando están sentados en esa clase de química y Edward puede oler a Bella, es muy gracioso", le dijo al Seattle Post-Intelligencer en el año 2013.