Will Smith: "Quiero formar parte de una industria que aprecie la voz de todos"

El actor Will Smith presenta 'La Verdad Duele', un film en el que luchar por la verdad es fundamental. La estrella de Hollywood ha expresado la importancia de la película, que trata un tema muy necesario de explorar y del que poca gente está informado: los peligros y precauciones del fútbol americano.

"Hacer esta película ha sido una necesidad porque mi hijo jugaba al fútbol americano. Entonces no me preocupaba. Como padre no tenía la información suficiente", afirmaba Smith. "Mi personaje es un superhéroe moderno que se enfrentó a las corporaciones más grandes del mundo armado solo con la verdad. He descubierto una enfermedad que no conocía nadie: encefalopatía traumática crónica. Una enfermedad invisible que sufrían los ex jugadores por los golpes en la cabeza y que los escáneres no reveleban. Una especie de Parkinson, Alzheimer y demencia. Todo junto e irreversible".

Will Smith también ha hablado de la lucha actual que tiene lugar en Hollywood con el colectivo afroamericano y la candente polémica racial que se ha dado tras las nominaciones de la Academia. El actor no está nominado, pero tampoco acudirá a la ceremonia, uniéndose así a la protesta de otros actores de la industria.

"No es por los Oscars, es más por Hollywood, por Estados Unidos en general. La diversidad la ha convertido en una nación especial. Hollywood tiene que reflejarlo y últimamente no lo ha hecho. Quiero formar parte de una industria que aprecie la voz de todos y muestre sus culturas como siempre lo ha hecho".

Ahora la pelota está en el tejado de la Academia de Hollywood.