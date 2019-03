Primeras reacciones de los que ya han visto el tráiler de 'Star Wars: El Despertar de la Fuerza'

Medio mundo está a estas horas revolucionado. El trailer definitivo de 'Star Wars: El Despertar de la Fuerza' ha visto la luz; dos meses antes del estreno de la película.

Hay quien prefiere no verlo para no saber más de la cuenta y hay quien lo ha visto y se ha quedado de piedra. "El trailer no pisa la historia. No desvela nada". De hecho, plantea mil dudas de por dónde va a ir esta séptima aventura.

Apenas dos minutos de tráiler han desatado la locura. Hoy los fans de Star Wars de dividían en dos: los que no han podido contener las ganas de verlo, "lo he visto con mi mujer. Tenía muchísimas ganas y ha sido bastante emocionante". Y los que intentarán aguantar sin ver nada hasta que se estrene la película el 18 de diciembre.

"Prefiero no ver nada porque no quiero que me la destripen". Aunque quienes se han atrevido a darle al play ya saben que en el tráiler se resuelve poco. Al revés, todo lo que genera son más dudas. Sobre los personajes que se ven y los que no se ven.

Todo el mundo echaba de menos a Luke Skywalker que no aparece ni en el poster de la película. Aunque la mayoría creen que este es él. "La mano de metal te lo está relacionando con su padre". Y es sólo una de las teorías que se han montado sin apenas datos.

"Los tráiler suelen ser bastante engañosos". Solo se saldrá de dudas el día del estreno, para el que apenas quedan entradas ya. En el Reino Unido incluso las webs de venta de entradas se colapsaron. Diez años después de la última entrega, queda claro que había ganas de una nueva aventura.