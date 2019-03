Así es la verdadera historia de David Prowse, Darth Vader en el cine

38 AÑOS DESPUÉS PONEMOS CARA Y VOZ AL PERSONAJE

No hace falta ni decir su nombre. Todo el mundo conoce a Darth Vader. El personaje de la voz metálica y la máscara negra debajo de la que se escondía él: el actor David Prowse, que no sólo escondió su rostro, también una gran historia. Los gestos que hacen de Darth Vader el gran villano son todos suyos. Pero no le dejaron poner la voz al personaje ni la cara en la única escena en la que le vimos el rostro.