La actriz de 'Harry Potter' Jessie Cave revela que fue violada cuando tenía 14 años

Jessie Cave, que interpretó el personaje de Lavender Brown en 'Harry Potter', hizo conmovedoras confesiones durante un episodio de su podcast que presenta con su hermana pequeña. A los 33 años, la joven contó la violación que sufrió a los 14 años, por su profesor de tenis en ese momento.

Las dos jóvenes hablaron sobre la difícil transición de la adolescencia a la edad adulta, y ambas se lo tomaron con humor. Lo más importante es que Jessie Cave hizo algunas revelaciones muy conmovedoras. Afirmando ser la que tuvo la transición más complicada, dijo: "Quiero decir, bueno, fui violada. ¡Eso me da la carta de triunfo! (...) Para ser justos, sí, el acné y los brackets son malos, pero creo que la violación a los 14 años es realmente mala, por tu entrenador de tenis, en quién confiaba y que, por lo tanto, estaba en una posición de poder".

Cave reconoció: "Todavía hay consecuencias de ese período de tiempo que sólo me doy cuenta 18 años después"."Conforme más tiempo he estado alejada de ese suceso, y esto va a sonar horrible, pero me siento bastante afortunada en muchos sentidos de haber tenido una violación que en realidad... no me destruyó".

"Creo que es algo de lo que la gente no habla lo suficiente del abuso sexual y el trauma". "Hay algunas personas que están bien después, hay otras personas que lo usan y encuentran una manera de vivir con ello. pero definitivamente no están definidas por lo que le sucedió".

Jessie acabó contando para tranquilidad del público que su violador acabó encarcelado y tuvo mucho apoyo de parte de toda su familia.

